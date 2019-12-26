"Нічого незаконного не буде": Рябошапка про можливу участь екс-"беркутівців" в обміні

Генпрокурор Руслан Рябошапака прокоментував можливу участь екс-"беркутівців", які фігурують у справах Майдану, в обміні полоненими між Україною і ОРДЛО. Про це повідомляє "Громадське".

Рябошапака впевнений, що "нічого незаконного там не відбудеться".

"Я обмін не коментую, але нічого незаконного там не трапиться, нічого поганого не буде", - заявив він.

Нагадаємо, перед засідання суду у Генеральній прокуратурі України заперечували, що будуть просити про звільнення екс-"беркутівців", щоб обміняти їх на українських полонених. До цього Святошинський районний суд Києва відпустив з-під варти екс-"беркутівця" Олександра Маринченко через те, що прокурор не надав докази.

Також Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту екс-командира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова. Беркутівець перебував під арештом з 2015 року. І Печерський районний суд Києва відпустив з-під домашнього арешту снайпера, колишнього бійця спецназу "Омега" Внутрішніх військ Дмитро Хмелю, підозрюваного у вбивстві евромайдановца Олександра Храпаченко.

Крім того, фермер, який здав бойовикам "ДНР" 10 українських військових, Микола Бутрименко внесений в список на обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Сьогодні суд змінив йому запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання.