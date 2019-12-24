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Украина вычеркнула из списков на обмен трех "беркутовцев", - адвокат

Новости » Политика     24.12.2019 - 14:41
Украина вычеркнула из списков на обмен трех "беркутовцев", - адвокат
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ранее появилась информация о подготовке "беркутовцев" к обмену

Украинская сторона в ходе подготовки к обмену пленными вычеркнула из списков трех бывших "беркутовцев" - Олега Янышевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Об этом сообщил в Facebook адвокат Валентин Рыбин.

По его словам, на сегодня речь идет о возможном срыве обмена пленными, который должен пройти до конца года.

"Сегодня, 24 декабря, Украина вычеркнула из списков сотрудников "Беркута" Янышевского, Зинченко и Аброськина, а также еще нескольких человек. Такая позиция Украины является явно деструктивной, поскольку договор был "всех установленных на всех установленных". Более того, именно относительно сотрудников Беркута складывается ситуация, которая говорит о том, что ребята многие годы находятся в списках на обмен", - заявил Рыбин.

Напомним, накануне контактная группа по Донбассу согласовала обмен пленными до конца года.

В то же время стало известно, что окончательная формула обмена станет известна 28 декабря после финальной верификации. В частности, сотрудники ОБСЕ должны зафиксировать отказ нескольких потенциальных участников от обмена.

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