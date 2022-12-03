Ночь сплошных обстрелов. Россияне накрыли из "Градов" Никопольский район

Российские оккупанты в ночь на 3 декабря девять раз атаковали из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Ночь сплошных обстрелов. Больше всего досталось районному центру. В Никополь прилетели более 30 вражеских снарядов. Люди невредимы", - отметил чиновник.

Резниченко указал, что в результате вражеских ударов изувечены два десятка частных домов, хозяйственные постройки, электросети и газопроводы. Разбиты 50 солнечных панелей.

"В Красногригорьевской и Марганецкой громадах тоже обошлось без пострадавших. Повреждены несколько многоэтажек, линия электропередач и газопровод", - рассказал глава ОВА.

Кроме этого, по его словам из-за попадания российского снаряда загорелась газовая труба в частном дворе. Пожарные пламя уже потушили.

"В других районах ночь была тихой - без тревог и чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", - добавил чиновник.

Россияне накрыли из "Градов" Никопольский район / (t.me/dnipropetrovskaODA)