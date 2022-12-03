ua ru
Сб, 03 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ночь сплошных обстрелов. Россияне накрыли из "Градов" Никопольский район

Новина українською →
Суббота 03 декабря 2022 07:49
Ночь сплошных обстрелов. Россияне накрыли из "Градов" Никопольский район Фото: Россияне ночью накрыли из "Градов" Никопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 3 декабря девять раз атаковали из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Ночь сплошных обстрелов. Больше всего досталось районному центру. В Никополь прилетели более 30 вражеских снарядов. Люди невредимы", - отметил чиновник.

Резниченко указал, что в результате вражеских ударов изувечены два десятка частных домов, хозяйственные постройки, электросети и газопроводы. Разбиты 50 солнечных панелей.

"В Красногригорьевской и Марганецкой громадах тоже обошлось без пострадавших. Повреждены несколько многоэтажек, линия электропередач и газопровод", - рассказал глава ОВА.

Кроме этого, по его словам из-за попадания российского снаряда загорелась газовая труба в частном дворе. Пожарные пламя уже потушили.

"В других районах ночь была тихой - без тревог и чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", - добавил чиновник.

Россияне накрыли из "Градов" Никопольский район / (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, оккупанты вечером 2 декабря нанесли удар по Херсону. В результате вражеских обстрелов были повреждены электросети - город остался без света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Война России против Украины
NEWS
Бесплатный проезд и остановка метро. Киев подготовил план на случай блекаута
Бесплатный проезд и остановка метро. Киев подготовил план на случай блекаута
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии