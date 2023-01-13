Ніч в Соледарі була гарячою. Маляр повідомила про запеклі бої за місто

"Ніч в Соледарі була гарячою, тривали бої. Ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу. Наші бійці відважно намагаються втримати оборону. Це складний етап війни, але ми переможемо. Сумніву немає", - написала вона.

Нагадаємо, сьогодні в ранковому зведенні аналітики Інституту вивчення війни ISW припустили, що російські окупанти, ймовірно, захопили місто Соледар. Однак вони наголосили, що це не призведе до оточення Бахмута.

Додамо, зовсім нещодавно прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив, що запеклі бої за Соледар, під час яких значні втрати зазнали російські військові, все ще продовжуються, і жодні тимчасові успіхи, здобуті Москвою на полі бою, не можуть змінити хід війни.

Тим часом в Офісі президента заявили, втрати росіян під Бахмутом та Соледаром, міста, які з усіх сил намагається захопити ворог, можуть сягати 20 тисяч.

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