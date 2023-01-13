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Ночь в Соледаре была жаркой. Маляр сообщила об ожесточенных боях за город

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Эта ночь в боях за Соледар была горячей, продолжались бои. Враг бросил едва ли не все силы на Донецкое направление и интенсивно наступает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в Telegram.

"Ночь в Соледаре была горячей, продолжались бои. Враг бросил чуть ли не все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления. Наши бойцы смело пытаются удержать оборону. Это сложный этап войны, но мы победим. Сомнений нет", - написала она.

Напомним, сегодня в утренней сводке аналитики Института изучения войны ISW предположили, что российские оккупанты, вероятно, захватили город Соледар. Однако они подчеркнули, что это не приведет к окружению Бахмута.

Добавим, совсем недавно пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что ожесточенные бои за Соледар, во время которых значительные потери понесли российские военные, все еще продолжаются, и никакие временные успехи, добытые Москвой на поле боя, не могут изменить ход войны.

Между тем в Офисе президента заявили, что потери россиян под Бахмутом и Соледаром, города, которые изо всех сил пытаются захватить враг, могут достигать 20 тысяч.

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