Окупанти, ймовірно, контролюють весь Соледар. В ISW оцінили загрозу Бахмуту

Російські сили, ймовірно, контролюють весь Соледар. Однак захоплення всього міста не стане важливою подією в оперативному значенні і навряд чи віщує неминуче оточення Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, українські сили більше не підтримують організовану оборону у Соледарі.

Війська РФ, ймовірно, витіснили українські сили із західної околиці міста.

Аналітики зазначили, що Генштаб ЗСУ 12 січня здебільшого не повідомляв про те, що українські сили відбили російські атаки на Соледар порівняно зі зведеннями днем раніше.

Російські джерела стверджували, що російські сили зачищають Соледар.

Російські блогери 12 січня розмістили кадри, на яких бійці "вагнерівці" вільно гуляють Соледаром, і заявили, що вони відвідували населений пункт разом з російськими військами.

Заява президента України Володимира Зеленського від 12 січня про те, що українські сили зберігають позиції у Соледарі, може значити стримування оборонних позицій поруч, але не у Соледарі.

Російські інформаційні операції перебільшили важливість Соледара, що у найкращому разі є "пірровою тактичною перемогою", вважають експерти.

ISW, як і раніше, вважає, що захоплення Соледара - не дозволить російським силам встановити контроль над критично важливими українськими наземними комунікаціями, а також не покращить становище російських військ для оточення міста Бахмут найближчим часом

Російські сили, ймовірно, захопили Соледар після того, як направили значні ресурси для тактичної перемоги з великим виснаженням, що прискорить ймовірну кульмінацію ослаблених російських сил під Бахмутом, резюмують в ISW.

Ключові висновки аналітиків ISW

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, шукає цапа-відбувайла за те, що російська база оборонної промисловості не може впоратися з проблемами, і зберігає нереалістичні очікування щодо здатності Росії швидко компенсувати втрати.

Українська розвідка підтвердила, що найвище військове керівництво Росії готується до серйозних військових реформ наступного року, хоча ISW продовжує вважати, що Росії буде складно провести заплановані реформи.

Повідомляється, що російські та українські війська продовжували наступальні операції на лінії Сватове-Кремінна.

Російські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута, Авдіївки та на захід від Донецька.

Російські війська продовжували оборонні дії на лівому березі Дніпра.

Російські офіційні особи та окупаційна влада можуть готуватися до масової депортації громадян України з окупованих територій до РФ.

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що російські військкомати можуть підвищити призовний вік уже у весняному призовному циклі.

Головнокомандувач Сухопутних військ Росії Олег Салюков прибув до Білорусі, щоб взяти на себе керівництво навчаннями бойового злагодження.

Нагадаємо, раніше спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що в Соледарі тривають запеклі бої. При цьому росіянам не вдається прорвати оборону ЗСУ.

Пентагон також не підтвердив, що Соледара Донецької області захопили російські окупанти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.