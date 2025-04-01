Ніч без "Шахедів". Повітряні сили розповіли, чим РФ вдарила по Україні сьогодні

Близько 21:00 понеділка, 31 березня, ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації на Запорізькому напрямку.

"Обидві ракети збиті протиповітряною обороною", - повідомили у Повітряних силах.

Ніч без "Шахедів"

Нагадаємо, цієї ночі російська армія вперше за тривалий час не запускала по території України безпілотники типу "Шахед". Це стало першою паузою після постійних нічних атак.

Адже попередня така пауза була зафіксована ще у грудні 2024 року. Тоді ймовірною причиною могли стати погані погодні умови. Адже він впливає на дальність і траєкторію польотів "Шахедів".

Детально про те, що Росія зробила паузу у дронових атаках - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також варто нагадати, що російська армія в ніч на 31 березня запустила по Україні 131 ударний дрон та дві балістичні ракети. Було підтверджено збиття 57 ударних дронів. Ще 45 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків. Однак внаслідок російської атаки постраждали Сумська, Донецька, Харківська, Київська та Житомирська області.