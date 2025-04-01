Ночь без "Шахедов". Воздушные силы рассказали, чем РФ ударила по Украине сегодня

Около 21:00 понедельника, 31 марта, враг нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов тактической авиации на Запорожском направлении.

"Обе ракеты сбиты противовоздушной обороной", - сообщили в Воздушных силах.

Ночь без "Шахедов"

Напомним, этой ночью российская армия впервые за долгое время не запускала по территории Украины беспилотники типа "Шахед". Это стало первой паузой после постоянных ночных атак.

Ведь предыдущая такая пауза была зафиксирована еще в декабре 2024 года. Тогда вероятной причиной могли стать плохие погодные условия. Ведь он влияет на дальность и траекторию полетов "Шахедов".

Подробно о том, что Россия сделала паузу в дроновых атаках - читайте в материале РБК-Украина.

Также стоит напомнить, что российская армия в ночь на 31 марта запустила по Украине 131 ударный дрон и две баллистические ракеты. Было подтверждено сбитие 57 ударных дронов. Еще 45 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, без негативных последствий. Однако в результате российской атаки пострадали Сумская, Донецкая, Харьковская, Киевская и Житомирская области.