За ніч РФ випустила 16 ракет. Вже 12 постраждалих після атаки на університет, - Зеленський

Масована атака РФ в ніч на 27 жовтня охопила Київ і низку областей України. Під ударом опинилися енергетика, логістика та міська інфраструктура, є загиблі й постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram президента України Володимира Зеленського.
За словами президента, цієї ночі російські війська застосували проти України 16 балістичних ракет і понад 280 безпілотників. Унаслідок обстрілу є загиблі.
Влучання зафіксували й у Києві, зокрема в районі Південного мосту. Зеленський назвав нічні удари серйозною ескалацією російської кампанії проти української логістики.
До 12 людей зросла кількість постраждалих унаслідок російського удару по університетському кампусу та прилеглій території, якого завдали ввечері 26 жовтня. П'ятеро постраждалих - студенти та співробітники закладу.
За словами Зеленського, російські війська знову застосували балістичні ракети, коли екстрені служби допомагали людям і ліквідовували наслідки першого удару.
Окрім Києва, під російськими ударами опинилися Київська, Вінницька, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Чернігівська, Сумська, Донецька, Херсонська та Чернівецька області.
Як зазначив президент, основними цілями російських атак у більшості регіонів були об'єкти енергетики, логістична інфраструктура та міські об'єкти.
Глава держави звернув увагу на затримки з постачанням ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS.
За його словами, тривале очікування таких поставок безпосередньо допомагає Росії продовжувати терористичну кампанію. Кожна затримка, наголосив він, може обернутися новим влучанням по українському об'єкту.
"Росія постійно робить нові ескалаційні кроки. Потрібен тиск на Росію і реальна підтримка для України, щоб ситуація змінилась. Дякую всім, хто справді підтримує наш захист життя і хто розуміє цінність того, щоб пакети підтримки надходили вчасно", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, цієї ночі Київ зазнав атак балістичними ракетами. Одна з них влучила в Південний міст, також зазнала пошкоджень наземна інфраструктура метро.
Ще одне влучання зафіксували в Подільському районі столиці - там пошкоджено адміністративну будівлю.
Через наслідки обстрілу рух поїздів зеленою лінією метро тимчасово обмежили між станціями "Сирець" і "Видубичі". Зміни торкнулися й наземного транспорту: автобуси №22 та №91 перенаправили через Дарницький міст.