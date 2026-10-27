За ніч РФ випустила 16 ракет. Вже 12 постраждалих після атаки на університет, - Зеленський

За словами президента, цієї ночі російські війська застосували проти України 16 балістичних ракет і понад 280 безпілотників. Унаслідок обстрілу є загиблі.

Влучання зафіксували й у Києві, зокрема в районі Південного мосту. Зеленський назвав нічні удари серйозною ескалацією російської кампанії проти української логістики.

Кількість постраждалих після удару по університету зросла до 12

До 12 людей зросла кількість постраждалих унаслідок російського удару по університетському кампусу та прилеглій території, якого завдали ввечері 26 жовтня. П'ятеро постраждалих - студенти та співробітники закладу.

За словами Зеленського, російські війська знову застосували балістичні ракети, коли екстрені служби допомагали людям і ліквідовували наслідки першого удару.

Які регіони атакувала Росія

Окрім Києва, під російськими ударами опинилися Київська, Вінницька, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Чернігівська, Сумська, Донецька, Херсонська та Чернівецька області.

Як зазначив президент, основними цілями російських атак у більшості регіонів були об'єкти енергетики, логістична інфраструктура та міські об'єкти.

Зеленський закликав не затримувати постачання ракет для ППО

Глава держави звернув увагу на затримки з постачанням ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS.

За його словами, тривале очікування таких поставок безпосередньо допомагає Росії продовжувати терористичну кампанію. Кожна затримка, наголосив він, може обернутися новим влучанням по українському об'єкту.

"Росія постійно робить нові ескалаційні кроки. Потрібен тиск на Росію і реальна підтримка для України, щоб ситуація змінилась. Дякую всім, хто справді підтримує наш захист життя і хто розуміє цінність того, щоб пакети підтримки надходили вчасно", - підсумував Зеленський.