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Ніч буде з морозами. Синоптик дала прогноз погоди на завтра

Понеділок 17 березня 2025 14:58
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Ніч буде з морозами. Синоптик дала прогноз погоди на завтра Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 18 березня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В Україні найближчої ночі очікуються морози. А у вівторок, 18 березня, можливе незначне потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її даними, цієї ночі передбачається від -1 до -6 градусів, а на заході місцями до -8 градусів. Однак на півдні та південному сході трохи тепліше, вночі до +3 градусів.

Діденко уточнила, що протягом дня температура повітря буде максимально до +5 градусів. Також в Україні очікується сильний вітер.

Завтра пориви північно-західного вітру можуть досягати 15-20 метрів за секунду.

Погода у Києві

У Києві у вівторок погода буде без істотних опадів. Температура повітря вночі очікується до -5 градусів, а вдень до +4 градусів.
Можливо, це зображення (текст «GFS - Meteogramm Lauf: Lauf:06Z 06Z 2025 17MAR 18MAR Hoch 19MAR Mittel 20MAR Lon: 31.0000 Lat: 50.0000 Hgt: 21MAR Tief 030 22MAR 23MAR 24MAR 25MAR 26MAR Bodendruck Cie 1010 005 Geschri. Windfahnen 15 Wind XIFITK жax T-Min, MM心 Taupunkt （水） 2m R（ RF 50 60 80 20 15 (un 10 5 18MAR 19MAR 20MAR 17MAR 2025 Sonnenaufgang heute 04:07 UTC Sonnenuntergang heute 16:01 21MAR 22MAR 23MAR 24MAR 25MAR 26MAR www.wetterzentrole.de»)

"То ж ще раз зауважу - завтра день синоптично некомфортний, не вискочіть без шапки чи розстебнуті - одна мить елегантності і тиждень із червоним носом, хворим горлом і сумними очима", - написала Діденко.

Вона також зауважила, що в середу, 19 березня, в Україні очікується все ще прохолодна погода, хоча день вже теплішатиме на пару градусів. А вже з 20-го березня в Україні очікується весняне потепління.

Похолодання в Україні

Нагадаємо, у суботу, 15 березня, в Україну прийшло похолодання. Холодна погода триватиме на тижні, 17-18 березня похолоднішає також на сході та півдні України. Але вже з 20 березня почне теплішати.

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