Ніч буде з морозами. Синоптик дала прогноз погоди на завтра

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її даними, цієї ночі передбачається від -1 до -6 градусів, а на заході місцями до -8 градусів. Однак на півдні та південному сході трохи тепліше, вночі до +3 градусів.

Діденко уточнила, що протягом дня температура повітря буде максимально до +5 градусів. Також в Україні очікується сильний вітер.

Завтра пориви північно-західного вітру можуть досягати 15-20 метрів за секунду.

Погода у Києві

У Києві у вівторок погода буде без істотних опадів. Температура повітря вночі очікується до -5 градусів, а вдень до +4 градусів.



"То ж ще раз зауважу - завтра день синоптично некомфортний, не вискочіть без шапки чи розстебнуті - одна мить елегантності і тиждень із червоним носом, хворим горлом і сумними очима", - написала Діденко.

Вона також зауважила, що в середу, 19 березня, в Україні очікується все ще прохолодна погода, хоча день вже теплішатиме на пару градусів. А вже з 20-го березня в Україні очікується весняне потепління.