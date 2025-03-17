Ніч буде з морозами. Синоптик дала прогноз погоди на завтра
В Україні найближчої ночі очікуються морози. А у вівторок, 18 березня, можливе незначне потепління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За її даними, цієї ночі передбачається від -1 до -6 градусів, а на заході місцями до -8 градусів. Однак на півдні та південному сході трохи тепліше, вночі до +3 градусів.
Діденко уточнила, що протягом дня температура повітря буде максимально до +5 градусів. Також в Україні очікується сильний вітер.
Завтра пориви північно-західного вітру можуть досягати 15-20 метрів за секунду.
Погода у Києві
У Києві у вівторок погода буде без істотних опадів. Температура повітря вночі очікується до -5 градусів, а вдень до +4 градусів.
"То ж ще раз зауважу - завтра день синоптично некомфортний, не вискочіть без шапки чи розстебнуті - одна мить елегантності і тиждень із червоним носом, хворим горлом і сумними очима", - написала Діденко.
Вона також зауважила, що в середу, 19 березня, в Україні очікується все ще прохолодна погода, хоча день вже теплішатиме на пару градусів. А вже з 20-го березня в Україні очікується весняне потепління.
Похолодання в Україні
Нагадаємо, у суботу, 15 березня, в Україну прийшло похолодання. Холодна погода триватиме на тижні, 17-18 березня похолоднішає також на сході та півдні України. Але вже з 20 березня почне теплішати.
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