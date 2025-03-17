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Ночь будет с морозами. Синоптик дала прогноз погоды на завтра

Понедельник 17 марта 2025 14:58
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Ночь будет с морозами. Синоптик дала прогноз погоды на завтра Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 18 марта (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украине ближайшей ночью ожидаются морозы. А во вторник, 18 марта, возможно незначительное потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее данным, этой ночью предполагается от -1 до -6 градусов, а на западе местами до -8 градусов. Однако на юге и юго-востоке немного теплее, ночью до +3 градусов.

Диденко уточнила, что в течение дня температура воздуха будет максимально до +5 градусов. Также в Украине ожидается сильный ветер.

Завтра порывы северо-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве

В Киеве во вторник погода будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью ожидается до -5 градусов, а днем до +4 градусов.
Можливо, це зображення (текст «GFS - Meteogramm Lauf: Lauf:06Z 06Z 2025 17MAR 18MAR Hoch 19MAR Mittel 20MAR Lon: 31.0000 Lat: 50.0000 Hgt: 21MAR Tief 030 22MAR 23MAR 24MAR 25MAR 26MAR Bodendruck Cie 1010 005 Geschri. Windfahnen 15 Wind XIFITK жax T-Min, MM心 Taupunkt （水） 2m R（ RF 50 60 80 20 15 (un 10 5 18MAR 19MAR 20MAR 17MAR 2025 Sonnenaufgang heute 04:07 UTC Sonnenuntergang heute 16:01 21MAR 22MAR 23MAR 24MAR 25MAR 26MAR www.wetterzentrole.de»)

"Так что еще раз замечу - завтра день синоптически некомфортный, не выскочите без шапки или расстегнутые - один миг элегантности и неделя с красным носом, больным горлом и грустными глазами", - написала Диденко.

Она также отметила, что в среду, 19 марта, в Украине ожидается все еще прохладная погода, хотя день уже будет теплее на пару градусов. А уже с 20-го марта в Украине ожидается весеннее потепление.

Похолодание в Украине

Напомним, в субботу, 15 марта, в Украину пришло похолодание. Холодная погода продлится на неделе, 17-18 марта похолодает также на востоке и юге Украины. Но уже с 20 марта начнет теплеть.

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Гидрометцентр Погода в Украине Наталка Диденко
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