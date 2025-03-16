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Атмосферний фронт проходить територією України. Яку погоду чекати сьогодні

Україна, Неділя 16 березня 2025 07:00
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Атмосферний фронт проходить територією України. Яку погоду чекати сьогодні Фото: синоптик розповіла про погоду в Україні 16 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 16 березня, в Україні похолодання пошириться. Через атмосферний фронт очікуються опади - як дощі, так і сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"На півдні та південному сході 16 березня триматиметься ще тепла погода з температурою повітря +15...+22 градуси. У центрі вже явно холодніша погода, +5...+9 градусів", - розповіла вона.

Проте, за даними синоптика, на Дніпропетровщині та Полтавщині ще побудуть +9...+13 градусів, а в західних та північних областях протягом дня неділі очікується +3....+7 градусів.

Антициклон із центром над Великою Британією

Вітер буде переважно північно-східний, помірний, лише в Криму і в Приазов'ї пориви південно-західного вітру будуть сильними, до штормових 15-20 м/с.

"Через діяльність атмосферного фронту, який проходить територією України, у неділю дощі пройдуть у центральних областях, на півдні та сході. Дощ, ймовірно, при нижчій температурі повітря, змішуватиметься із мокрим снігом", - додала Діденко, зазначивши, що антициклон з центром над Великою Британією витіснить опади з півночі та заходу України.

Погода у Києві

У Києві в неділю вдень дощів не буде. Вітер буде північний, невеликий або помірний. Холодно - вдень +3....+5 градусів.

Похолодання в Україні

Похолодання в Україну прийшло в суботу, 15 березня. Холодна погода триватиме на тижні, 17-18 березня похолоднішає також на сході та півдні України. Але вже з 20 березня почне теплішати.

Цікаво, що попри те, що снігу в Україні не було навіть на Новий рік, а днями вдень температура піднімалась до +25 градусів, 15 березня в Україні випав сніг. Зокрема, зимові опади засипали Волинь та Львівську область.

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