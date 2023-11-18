Нібито замкнула проводка. У Бєлгородській області згорів військовий госпіталь
У Бєлгородській області Росії сталася пожежа в польовому військовому госпіталі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza.
Пожежа сталася в місті Валуйки, яке розташоване за 15 км від кордону з Україною.
У ЗМІ заявляють, що причиною пожежі нібито стало коротке замикання в проводці.
"Постраждалих немає. Пожежу загасили близько 19-ї години за місцевим часом", - ідеться в повідомленні.
Офіційну причину пожежі влада поки не називала.
Вибухи та пожежі в Росії
На території Росії все частіше лунають вибухи та починаються пожежі на військових об'єктах і не тільки. Влада прикордонних з Україною регіонів зазвичай скаржиться на "атаки дронів".
У жовтні вибух чули жителі Брянська. Тоді губернатор регіону заявляв про нібито атаку дрона на місто.
Також у Бєлгороді та Брянську лунали вибухи. Влада скаржилася на атаку безпілотників.
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