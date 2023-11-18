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Нібито замкнула проводка. У Бєлгородській області згорів військовий госпіталь

Субота 18 листопада 2023 22:35
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Нібито замкнула проводка. У Бєлгородській області згорів військовий госпіталь Ілюстративне фото (росЗМІ)
Автор: Валерія Поліщук

У Бєлгородській області Росії сталася пожежа в польовому військовому госпіталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza.

Пожежа сталася в місті Валуйки, яке розташоване за 15 км від кордону з Україною.

У ЗМІ заявляють, що причиною пожежі нібито стало коротке замикання в проводці.

"Постраждалих немає. Пожежу загасили близько 19-ї години за місцевим часом", - ідеться в повідомленні.

Офіційну причину пожежі влада поки не називала.

Вибухи та пожежі в Росії

На території Росії все частіше лунають вибухи та починаються пожежі на військових об'єктах і не тільки. Влада прикордонних з Україною регіонів зазвичай скаржиться на "атаки дронів".

У жовтні вибух чули жителі Брянська. Тоді губернатор регіону заявляв про нібито атаку дрона на місто.

Також у Бєлгороді та Брянську лунали вибухи. Влада скаржилася на атаку безпілотників.

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Російська Федерація Бєлгородська область Пожежа Війна Росії проти України
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