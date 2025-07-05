Нібито через дрони: у РФ жаліються на масштабні затримки авіарейсів

У Росії жаліються через багатогодинні затримки авіарейсів, які викликані обмеженнями у роботі найбільших аеропортів країни через нібито загрозу ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Shot .

У Росавіації також заявили, що виліт рейсів із Шереметьєво призупинено "у зв'язку з обмеженнями в ряді секторів московської повітряної зони та посиленнями вітру". При цьому Московський аеропорт Шереметьєво тимчасово не відправляє рейси, хоча на прийом рейсів аеропорт працює.

Окрім того, у Пулковому ситуація ще складніша: з тієї ж причини затримується близько 50 рейсів, більше 20 скасовано.

"Понад 20 рейсів затримано в Шереметьєво, а до Петербурга - взагалі скасовано. Через загрозу атаки БПЛА московський аеропорт тимчасово закрив вильоти. Деякі пасажири перебувають там понад 10 годин", - зазначають росЗМІ.

Атака дронів на Росію

Нагадаємо, що в ніч на 5 липня ударні безпілотники атакували одразу кілька регіонів Росії. Так, в місті Чебоксари (Чуваська Республіка) теж прогриміли виклики. Місцеві жителями зняли на відео влучання і пожежу, ймовірно, на одному з місцевих підприємств.

Крім того, вибухи вночі були і в Енгельсі Саратовської області. Деякі Telegram-канали писали, що, ймовірно, було атаковано військовий аеродром.

Також повідомлялось, що Сили оборони України атакували аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області. Там базуються ворожі літаки Су-34, Су-35С і Су-30СМ. Операцію здійснили підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

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