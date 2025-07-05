Якобы из-за дронов: в РФ жалуются на масштабные задержки авиарейсов
В России жалуются из-за многочасовых задержек авиарейсов, которые вызваны ограничениями в работе крупнейших аэропортов страны из-за якобы угрозы ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Shot.
"Более 20 рейсов задержаны в Шереметьево, а в Петербург - вообще отменены. Из-за угрозы атаки БПЛА московский аэропорт временно закрыл вылеты. Некоторые пассажиры находятся там более 10 часов", - отмечают росСМИ.
Кроме того, в Пулково ситуация еще сложнее: по той же причине задерживается около 50 рейсов, более 20 отменены.
В Росавиации также заявили, что вылет рейсов из Шереметьево приостановлен "в связи с ограничениями в ряде секторов московской воздушной зоны и усилениями ветра". При этом Московский аэропорт Шереметьево временно не отправляет рейсы, хотя на прием рейсов аэропорт работает.
Атака дронов на Россию
Напомним, что в ночь на 5 июля ударные беспилотники атаковали сразу несколько регионов России. Так, в городе Чебоксары (Чувашская Республика) тоже прогремели вызовы. Местные жителями сняли на видео попадание и пожар, вероятно, на одном из местных предприятий.
Кроме того, взрывы ночью были и в Энгельсе Саратовской области. Некоторые Telegram-каналы писали, что, вероятно, был атакован военный аэродром.
Также сообщалось, что Силы обороны Украины атаковали аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области. Там базируются вражеские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ. Операцию осуществили подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
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