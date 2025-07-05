Якобы из-за дронов: в РФ жалуются на масштабные задержки авиарейсов

В России жалуются из-за многочасовых задержек авиарейсов, которые вызваны ограничениями в работе крупнейших аэропортов страны из-за якобы угрозы ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Shot .

"Более 20 рейсов задержаны в Шереметьево, а в Петербург - вообще отменены. Из-за угрозы атаки БПЛА московский аэропорт временно закрыл вылеты. Некоторые пассажиры находятся там более 10 часов", - отмечают росСМИ.

Кроме того, в Пулково ситуация еще сложнее: по той же причине задерживается около 50 рейсов, более 20 отменены.

В Росавиации также заявили, что вылет рейсов из Шереметьево приостановлен "в связи с ограничениями в ряде секторов московской воздушной зоны и усилениями ветра". При этом Московский аэропорт Шереметьево временно не отправляет рейсы, хотя на прием рейсов аэропорт работает.