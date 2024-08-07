Ні слова про Суджу. Герасимов обіцяє Путіну вийти на кордони РФ у Курській області

Путін відреагував на заворушення у Курській області через понад добу від їх початку. Він скликав засідання Радбезу, де йому доповіли про ситуацію у Курській області та Суджанському районі. Також традиційно у провокаціях було звинувачено Україну.

Також про ситуацію в регіоні Путіну доповів начальник генштабу Валерій Герасимов. Той заявив, що російські війська нібито спільно з прикордонниками і підрозділами посилення зупинили просування противника вглиб території на Курському напрямку.

Герасимов заявив, що наразі росіяни продовжують знищувати противника в районах, які безпосередньо примикають до російсько-українського кордону.

Також він традиційно звинуватив у нападі українців.

Що відомо про "прорив" у Курській області

Вранці вівторка, 6 серпня, у Курській області почались масштабні заворушення. Пізніше влада Суджанського району заявила про "прорив" кордону українськими бійцями.

Також заявлялось, що українські війська нібито вже зайняли низку російських населених пунктів у Курській області. Окрім цього з інших районів нібито ведеться евакуація місцевих жителів.