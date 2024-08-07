RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ни слова о Судже. Герасимов обещает Путину выйти на границы РФ в Курской области

Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российскому диктатору Владимиру Путину пообещали ликвидировать прорвавшихся в Курскую область противников. Ему также заявили о значительных потерях нарушивших границу с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Путин отреагировал на беспорядки в Курской области спустя более суток с их начала. Он созвал заседание Совбеза, где ему доложили о ситуации в Курской области и в Суджанском районе. Также традиционно в провокациях была обвинена Украина.

Также о ситуации в регионе Путину доложил начальник генштаба Валерий Герасимов. Он заявил, что российские войска якобы совместно с пограничниками и подразделениями усиления остановили продвижение противника вглубь территории на Курском направлении.

Герасимов заявил, что в настоящее время россияне продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе.

Также он традиционно обвинил в нападении украинцев.

Что известно о "прорыве" в Курской области

Утром вторника, 6 августа, в Курской области начались масштабные беспорядки. Позже власти Суджанского района заявили о "прорыве" границы украинскими бойцами.

Также заявлялось, что украинские войска якобы заняли ряд российских населенных пунктов в Курской области. Кроме того, из других районов якобы ведется эвакуация местных жителей.

 

Больше о том, что происходит в Курской области и где идут возможные бои – читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

Также мы писали, может ли война перейти на территорию РФ. Кроме этого, РБК-Украина собрала данные о том, какие важные для РФ объекты расположены в Суджанском районе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинАртур ГерасимовКурская областьСуджа