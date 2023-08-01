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"Ні на що не вплине": ГУР про встановлення бонових загороджень поблизу Кримського мосту

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Вівторок 01 серпня 2023 20:36
"Ні на що не вплине": ГУР про встановлення бонових загороджень поблизу Кримського мосту Фото: Андрій Юсов, представник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Спроби росіян захистити Кримський міст від морських дронів за допомогою бонових загороджень не принесуть бажаного результату. Ці конструкції не є технологічними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

За його словами, загородження від надводних дронів, яке встановили біля Кримського мосту - це конструкція з підручних матеріалів.

"Вона не є високотехнологічною і зрештою стратегічно - це ні на що не вплине, але люди "бігають, суєтяться", за цим цікаво спостерігати", - додав Юсов.

Нещодавно повідомлялось, що росіяни намагаються захистити Кримський міст від атак морських дронів за допомогою бонових загороджень. Планується встановити їх на всьому протязі мосту.

Удари по Кримському мосту

Росія побудувала Кримський міст після окупації Криму у 2014 році і використовує його для перекидання військової техніки та живої сили на південний фронт.

Перші вибухи фіксували там ще у жовтні 2022 року. Нещодавно голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що це була спецоперація його підлеглих.

Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту було зруйновано два прольоти. Джерела РБК-Україна в СБУ розповіли, що вибухи - це спеціальна операція СБУ з Військово-морськими силами. Міст атакували за допомогою надводних дронів.

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