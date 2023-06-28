Ні кроку без військкомату. Військовозобов'язані не можуть змінити місце проживання, як раніше

Під час війни в Україні багато громадян вимушені змінити місце проживання. В тому числі з цим стикаються військовозобов'язані чоловіки віком 18-60 років. Чи справді щоразу під час переїзду їм треба брати дозвіл у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки?

У коментарі РБК-Україна розповів адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич пояснив, як діє це правило під час воєнного стану.

Заборона змінювати місце проживання військовозобов'язаними справді існує і діє протягом воєнного стану, каже фахівець. Вона передбачена Правилами військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Цю інформацію можна знайти в Додатку 2 до Постанови КМУ №1487 від 30 грудня 2022 року.

"Якщо ви плануєте змінити місце проживання на інше місто (район у місті), вам необхідно попередньо з’явитись до ТЦК та СП та отримати дозвіл від керівника (начальника) відповідного ТЦК та СП для зняття з військового обліку", – пояснює Антон Маринич.

Але в цих правилах також є й певні виключення.

"Допускається зміна місця проживання онлайн. Для цього треба подати Декларацію місця проживання/пройти онлайн-реєстрацію (раніше – прописка). В такому випадку виникає обов’язок стати на облік в ТЦК та СП за задекларованим місцем проживання", – додає він.