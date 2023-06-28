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Ни шагу без военкомата. Военнообязанные не могут изменить место жительства, как раньше

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Украина, Среда 28 июня 2023 13:34
Ни шагу без военкомата. Военнообязанные не могут изменить место жительства, как раньше Фото: Военный билет (zoda.gov.ua)
Автор: Катерина Гончарова
Эксперт: Антон Маринич

Во время войны в Украине многие граждане вынуждены изменить место жительства. В том числе с этим сталкиваются военнообязанные мужчины 18-60 лет. Действительно ли каждый раз во время переезда им нужно брать разрешение в территориальном центре комплектования и социальной поддержки?

В комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич объяснил, как это правило действует во время военного положения.

Запрет менять место жительства военнообязанными действительно существует и действует во время военного положения, говорит специалист. Она предусмотрена Правилами военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Данную информацию можно найти в Приложении 2 к Постановлению КМУ №1487 от 30 декабря 2022 года.

"Если вы планируете сменить место жительства на другой город (район в городе), вам необходимо предварительно явиться в ТЦК и СП и получить разрешение от руководителя (начальника) соответствующего ТЦК и СП для снятия с военного учета", – объясняет Антон Маринич.

Но в этих правилах также есть и некоторые исключения.

"Допускается смена места жительства онлайн. Для этого нужно подать Декларацию места жительства /пройти онлайн-регистрацию (ранее – прописка). В таком случае возникает обязанность встать на учет в ТЦК и СП по задекларированному месту жительства", – добавляет он.

Напомним, пока в Украине идет мобилизация, военнообязанные мужчины могут получать повестки. Но далеко не для всех это означает призыв на фронт, однако неявка в военкомат угрожает ответственностью.

Во время мобилизации в Украине повестки военнообязанным могут вручать где угодно. Но есть важный нюанс: такой документ человек должен получить лично и после получения поставить свою подпись. Антон Маринич рассказывал,законно ли вручать повестку через родственников.

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