Зустріч Зеленського та Трампа НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Ні в кого більше такого немає. Україна має унікальний формат співпраці з НАТО, - посол

Фото: посол України в НАТО Альона Гетьманчук (facebook.com)
Автор: Антон Корж, Роман Кот

Україна наразі має унікальний формат співпраці з НАТО. Такого формату більше немає ні в кого у світі, окрім нашої держави.

Про це розповіла посол України в НАТО Альона Гетьманчук в інтерв'ю РБК-Україна.

 

"Україна – єдина країна, з якою в окремому форматі – форматі Ради Україна-НАТО – відбуваються засідання на рівні міністрів у той самий день, коли відбуваються зустрічі міністрів оборони та міністрів закордонних справ Альянсу", - пояснила Гетьманчук.

За її словами, деякі партнери "достатньо ревниво" сприймають той факт, що такий формат є тільки з Україною. Але українська сторона працює на те, щоб потенціал Ради Україна-НАТО був максимально реалізований.

"І щоб в принципі в Штаб-квартирі НАТО фактично щотижня відбувався захід, повʼязаний з Україною, за участю українських спікерів", - додала вона.

Рада Україна-НАТО - це майданчик постійних консультацій між Києвом і Північноатлантичним альянсом, створений для координації співпраці у політичній, військовій та безпековій сферах. Його головне завдання - обговорення питань безпеки, оборонної підтримки, проведення реформ у секторі оборони, планування спільних дій та стратегічної допомоги Україні на тлі російської агресії.

Засідання Ради можуть проводитися як у плановому порядку, так і в терміновому режимі. Позачергові зустрічі скликають у разі критичних подій чи загострення ситуації - наприклад, після масштабних атак РФ або різкого підвищення рівня загроз. Наприклад, нещодавно Рада Україна-НАТО зібралася на позачергове засідання в Брюсселі, яке скликали через масовані удари росіян, зокрема із застосуванням ракети "Орєшнік".

Детальніше про співробітництво з НАТО та питання вступу України до Альянсу - в матеріалі РБК-Україна.

НАТОУкраїна