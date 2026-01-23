Ні в кого більше такого немає. Україна має унікальний формат співпраці з НАТО, - посол

"Україна – єдина країна, з якою в окремому форматі – форматі Ради Україна-НАТО – відбуваються засідання на рівні міністрів у той самий день, коли відбуваються зустрічі міністрів оборони та міністрів закордонних справ Альянсу", - пояснила Гетьманчук.

За її словами, деякі партнери "достатньо ревниво" сприймають той факт, що такий формат є тільки з Україною. Але українська сторона працює на те, щоб потенціал Ради Україна-НАТО був максимально реалізований.

"І щоб в принципі в Штаб-квартирі НАТО фактично щотижня відбувався захід, повʼязаний з Україною, за участю українських спікерів", - додала вона.