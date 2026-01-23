Ни у кого больше такого нет. Украина имеет уникальный формат сотрудничества с НАТО, - посол

Украина сейчас имеет уникальный формат сотрудничества с НАТО. Такого формата больше нет ни у кого в мире, кроме нашего государства.
Об этом рассказала посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук в интервью РБК-Украина.
"Украина - единственная страна, с которой в отдельном формате - формате Совета Украина-НАТО - проходят заседания на уровне министров в тот же день, когда проходят встречи министров обороны и министров иностранных дел Альянса", - пояснила Гетьманчук.
По ее словам, некоторые партнеры "достаточно ревниво" воспринимают тот факт, что такой формат есть только с Украиной. Но украинская сторона работает на то, чтобы потенциал Совета Украина-НАТО был максимально реализован.
"И чтобы в принципе в Штаб-квартире НАТО фактически каждую неделю проходило мероприятие, связанное с Украиной, с участием украинских спикеров", - добавила она.
Совет Украина-НАТО - это площадка постоянных консультаций между Киевом и Североатлантическим альянсом, созданная для координации сотрудничества в политической, военной сферах и сфере безопасности. Его главная задача - обсуждение вопросов безопасности, оборонной поддержки, проведение реформ в секторе обороны, планирование совместных действий и стратегической помощи Украине на фоне российской агрессии.
Заседания Совета могут проводиться как в плановом порядке, так и в срочном режиме. Внеочередные встречи созывают в случае критических событий или обострения ситуации - например, после масштабных атак РФ или резкого повышения уровня угроз. Например, недавно Совет Украина-НАТО собрался на внеочередное заседание в Брюсселе, которое созвали из-за массированных ударов россиян, в частности с применением ракеты "Орешник".
