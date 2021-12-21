"Ні за яких умов". Росія проти розміщення сил НАТО в Україні та Грузії
Росія категорично проти розміщення сил НАТО в Україні та Грузії. Москва чекає конкретних рішень по гарантіях безпеки.
Про це заявив глава делегації РФ з питань військової безпеки Костянтин Гаврилов, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".
За словами Гаврилова, Москва ні за яких умов не допустить розміщення інфраструктури НАТО в Україні і в Грузії.
"Думаю, так. Або відповідь буде зовсім іншою", - сказав він.
Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джей Салліван назвав умову, для обговорення з Росією "гарантій з безпеки". Він підкреслив, що переговори можуть пройти тільки в умовах деескалації.
Зазначимо, нещодавно РФ оприлюднила свої пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки" в Європі. Серед них є вимога відмовити Україні в перспективі вступу в Альянс