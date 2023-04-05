Ні дня без України. РФ заявила про "падіння українського літака" в Брянській області

За словами російських прикордонників, у Клинцовському районі Брянської області впав український легкомоторний літак. До того ж, вони заявили про затримання пілота, який намагався втекти на територію України.

"Літак з невстановлених причин зазнав аварії в районі населеного пункту Бутовськ", - йдеться в заяві прикордоного управління ФСБ у Брянській області.

Водночас російські телеграм-канали публікують фото начебто збитого зі стрілецької зброї українського легкомоторного літака Aeroprakt A-32 та стверджують, що авіасудно летіло в напрямку нафтопроводу "Дружба", щоб, ймовірно, скинути там бомбу.

Варто зазначити, що у Державній прикордонній службі України повідомили РБК-Україна, що наразі не мають інформації про подібні інциденти.