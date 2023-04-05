RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ни дня без Украины. РФ заявила о "падении украинского самолета" в Брянской области

Фото: Россия заявила о "падении украинского самолета" в Брянской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В России утверждают, что в Брянской области якобы упал украинский легкомоторный самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам российских пограничников, в Клинцовском районе Брянской области упал украинский легкомоторный самолет. К тому же они заявили о задержании пилота, который пытался сбежать на территорию Украины.

"Самолет по неустановленным причинам потерпел аварию в районе населенного пункта Бутовск", - говорится в заявлении пограничного управления ФСБ в Брянской области.

В то же время, российские телеграмм-каналы публикуют фото якобы сбитого из стрелкового оружия украинского легкомоторного самолета Aeroprakt A-32 и утверждают, что авиасудно летело в направлении нефтепровода "Дружба", чтобы, вероятно, сбросить там бомбу.

Стоит отметить, что в Государственной пограничной службе Украины сообщили РБК-Украина, что пока не имеют информации о подобных инцидентах.

Напомним, ранее в Брянской области РФ заявили об очередной "атаке дрона". Украинский беспилотник якобы атаковал военкомат.

Также ранее мы писали, что в России заявили, что беспилотники якобы атаковали территорию нефтеперекачивающей станции "Дружба", которая находится в Брянской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБрянская область