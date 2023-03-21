У Росії заявляють про нібито атаку дронів на нафтопровід "Дружба" в Брянській області

У Росії заявляють, що безпілотники нібито атакували територію нафтоперекачувальної станції "Дружба", яка знаходиться у Брянській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza .

У РФ стверджують, що це вже четверта подібна "атака" за кілька днів.

За даними джерела Baza, "атаку" здійснили близько полудня 20 березня. З безпілотника нібито було скинуто боєприпас. При цьому внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 15 березня російські пропагандистські ЗМІ писали, що на нафтоперекачувальній станції "Новозибкове" нафтопроводу "Дружба" нібито знайшли вибухові пристрої.

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