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Ні дня без авіапригод: у Росії в повітрі спалахнув літак

Новосибірськ, П'ятниця 08 грудня 2023 06:50
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Ні дня без авіапригод: у Росії в повітрі спалахнув літак Ілюстративне фото: у Росії в повітрі спалахнув літак (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Росії спалахнув у повітрі літак. Це другий випадок за два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали MASH та Astra .

На літаку рейсу "Новосибірськ - Москва" виникло загоряння двигунів.

"Літак вилетів вчасно. Однак при наборі висоти з обох двигунів раптом полетіли іскри та язики полум'я. Екіпаж запросив у диспетчера посадку, після чого зміг успішно приземлити судно", - повідомив канал SHOT.

Літак негайно приземлився. На борту було 176 осіб - обійшлося без постраждалих.

"Під час посадки капітан сказав, що спалахували гальма. Усі пасажири вже вийшли, все гаразд. Рейс призначили на 14:20", - розповів каналу ASTRA один із пасажирів.

Займання могло статися через те, що двигун працював у нестійкому режимі.

Авіаподії в Росії

Нагадаємо, що 7 грудня, в Росії, у літака в повітрі спалахнув двигун. Це сталося за кілька хвилин після зльоту.

Також ми писали, що в літаків російського виробництва "Суперджет" відмовили навігаційні бази даних. Ймовірно, це пов'язано з санкціями.

До речі, російські літаки через санкції не можуть пофарбувати. На спеціальну фарбу чекають по 3-4 місяці.

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