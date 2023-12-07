У Росії вантажний літак спалахнув під час зльоту (відео)

Літак спалахнув під час зльоту в Улан-Уде (Росія). Вантажний Ту-204 повинен був вирушити до китайського Чжанчжоу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Baza.

"Вантажний літак авіакомпанії "Аеростар" мав виконати рейс з Улан-Уде до Чжанчжоу. Однак, за кілька хвилин після зльоту, біля борту Ту-204 спалахнув лівий двигун", - йдеться в повідомленні.

Пілоти доповіли в аеропорт, після чого скинули паливо і розпочали посадку.

"Усі служби аеропорту були приведені в готовність. У результаті борт благополучно приземлився о 8:30 за місцевим часом. Постраждалих немає", - стверджує Baza.

Проблеми з літаками у РФ

У Росії постійно відбуваються НП за участю авіації. Зокрема, у літаків російського виробництва "Суперджет" додалося проблем через санкції. Пілоти скаржаться на відмови навігаційних баз даних.

Додамо, що заборона на постачання запчастин та ремонт авіалайнерів через санкції в Росії торкнулася навіть авіаційної фарби. Авіакомпаніям РФ доводиться чекати на фарбу по 3-4 місяці.