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Ни дня без авиапроисшествий: в России в воздухе загорелся самолет

Новосибирск, Пятница 08 декабря 2023 06:50
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Ни дня без авиапроисшествий: в России в воздухе загорелся самолет Иллюстративное фото: в России в воздухе загорелся самолет (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В России загорелся в воздухе самолет. Это второй случай за два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы MASH и Astra.

На самолете рейса "Новосибирск - Москва" возникло возгорание двигателей.

"Самолет вылетел вовремя. Однако при наборе высоты из обоих двигателей вдруг полетели искры и языки пламени. Экипаж запросил у диспетчера посадку, после чего смог успешно приземлить судно", - сообщил канал SHOT.

Самолет экстренно приземлился. На борту находилось 176 человек - обошлось без пострадавших.

"Во время посадки капитан сказал, что загорались тормоза. Все пассажиры уже вышли, все в порядке. Рейс назначили на 14:20", - рассказал каналу ASTRA один из пассажиров.

Возгорание могло произойти из-за того, что двигатель работал в неустойчивом режиме.

Авиапроисшествия в России

Напомним, что 7 декабря, в России, у самолета в воздухе загорелся двигатель. Это произошло через несколько минут после взлета.

Также мы писали,что у самолетов российского производства "Суперджет" отказали навигационные базы данных. Вероятно это связано с санкциями.

К слову, российские самолеты из-за санкций не могут покрасить. Специальную краску ждут по 3-4 месяца.

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