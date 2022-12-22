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НХЛ вимушено перенесла два матчі регулярного чемпіонату: що трапилося

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Нью-Йорк, Четвер 22 грудня 2022 19:39
НХЛ вимушено перенесла два матчі регулярного чемпіонату: що трапилося Фото: Тревіс Хамонік і "Оттава Сенаторз" матимуть зайвий день відпочинку (twitter.com/Senators)
Автор: Антон Федорців

Два заплановані на п'ятницю поєдинки Національної хокейної ліги організатори вирішили перенести на пізніший термін через непрості погодні умови. Зачиненими в цей день будуть арени в Оттаві та Баффало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Сніговий шторм зірвав домашні матчі "Сенаторз" і "Сейбрз". Національна метеорологічна служба назвала погодні умови в найближчі дні потенційним "бомобовим циклоном", який може суттєво ускладнити святковий період.

Поєдинок "Баффало" проти "Тампи-Бей Лайтнінг" перенесли на 4 березня. Натомість новою датою матчу "Оттави" проти "Детройт Ред Вінгз" стало 27 лютого. У календарі раніше був призначений двобій "Сенаторз" проти детройтців в останній день зими, тож тепер команди зустрінуться у два вечори поспіль.

"Із міркувань безпеки наших гравців, уболівальників, персоналу та працівників арени, що є головним пріоритетом для нас, ми змушені відкласти гру. Врахувавши прогноз погоди, ми твердо вирішили, що перенести матч на лютий буде найкращим рішенням", – заявив функціонер "Оттави" Ентоні ЛеБлан.

Натомість матч "сенаторів" проти "Вашингтон Кепіталз" у ніч проти п'ятниці, 23 грудня, відбудеться за графіком. Старт поєдинку – о 02:00 за київським часом.

До слова, напередодні форвард "Детройта" Расмуссен став головного зіркою вечора НХЛ.

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