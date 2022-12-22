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НХЛ вынужденно перенесла два матча регулярного чемпионата: что случилось

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Нью-Йорк, Четверг 22 декабря 2022 19:39
НХЛ вынужденно перенесла два матча регулярного чемпионата: что случилось Фото: Трэвис Хамоник и "Оттава Сенаторз" будут иметь лишний день отдыха (twitter.com/Senators)
Автор: Антон Федорцив

Два запланированных на пятницу поединка Национальной хоккейной лиги организаторы решили перенести на более поздний срок из-за непростых погодных условий. В этот день будут закрыты арены в Оттаве и Баффало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.

Снежный шторм сорвал домашние матчи "Сенаторз" и "Сейбрз". Национальная метеорологическая служба назвала погодные условия в ближайшие дни потенциальным "бомобовым циклоном", который может осложнить праздничный период.

Поединок "Баффало" против "Тампы-Бэй Лайтнинг" перенесли на 4 марта. Новой датой матча "Оттавы" против "Детройт Ред Уингз" стало 27 февраля. В календаре ранее был назначен поединок "Сенаторз" против детройтцев в последний день зимы, так что теперь команды встретятся в два вечера подряд.

"По соображениям безопасности наших игроков, болельщиков, персонала и работников арены – главного приоритета для нас – мы вынуждены отложить игру. Учитывая прогноз погоды, мы твердо решили, что перенести матч на февраль будет лучшим решением", – заявил функционер "Оттавы" Энтони ЛеБлан.

В свою очередь матч "сенаторов" против "Вашингтон Кэпиталз" в ночь на пятницу, 23 декабря, состоится по графику. Старт поединка – в 02:00 по киевскому времени.

К слову, накануне форвард "Детройта" Расмуссен стал главной звездой вечера НХЛ.

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