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Форвард "Детройта" з чотирма пунктами очолив трійку зірок вечора НХЛ: відео

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Детройт, Четвер 22 грудня 2022 11:21
Форвард "Детройта" з чотирма пунктами очолив трійку зірок вечора НХЛ: відео Фото: Майкл Расмуссен приймає вітання партнерів (tsn.ca)
Автор: Антон Федорців

Дві шайби та дві результативні передачі проти "Тампи-Бей Лайтнінг" зробили центрального форварда "Детройт Ред Вінгз" Майкла Расмуссена головним героєм ігрового дня в Національній хокейній лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

23-річний канадський професіонал доклався до результативної перемоги детройтців (7:4). Під завісу першого періоду він зрівняв рахунок після двох голів "блискавок", підправивши перед воротами дальній кидок Шіаро.

У другій і третій 20-хвилинках Расмуссен участю у результативних атаках допоміг оформити дубль Ларкіну. А за хвилину до фінальної сирени відправив шайбу в порожні ворота "Тампи" після помилки флоридців в атаці шістьма хокеїстами.

Завдяки перемозі "Детройт" зумів наблизитися до "Лайтнінг" у турнірній таблиці Атлантичного дивізіону НХЛ. "Тампа" йде третьою (41 очко) та наразі останньою проходить у плей-офф сезону. "Ред Вінгз" посідають 4-те місце (35 пунктів).

Доповнили топ-3 зірок вечора нападник "Вегаса" Марк Стоун і вінгер "Нью-Джерсі" Єспер Братт. Перший записав до свого активу дубль і асист у двобої з "Арізоною" (5:2), а другий закинув дві шайби "Флориді" на виїзді (4:2).

До слова, напередодні нападник "Вінніпега" Коннор став головною зіркою вечора з трьома очками проти "Оттави".

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