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НХЛ отложила матчи Кубка Стэнли в знак протеста против расизма

Кеноша, Пятница 28 августа 2020 09:44
НХЛ отложила матчи Кубка Стэнли в знак протеста против расизма
Фото: НХЛ отложила плей-офф (nhl.com)
Автор: Вера Олейник

Встречи возобновятся 30 августа

Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла проведение матчей плей-офф Кубка Стэнли, запланированных на 28 и 29 августа. Решение об отмене встреч приняли команды в знак протеста против расизма и жестокости полиции.

Об этом говорится в заявлении лиги.

"После долгих обсуждений игроки НХЛ считают, что лучше всего было бы сделать шаг назад и не играть сегодняшние и завтрашние матчи по расписанию", - говорится в сообщении.

НХЛ поддержала решение игроков и перенесет четыре игры и соответствующим образом скорректирует оставшуюся часть расписания второго раунда. Встречи возобновятся 30 августа.

В заявлении подчеркивается, что два дня без игр покажут, что они едины в борьбе с расизмом, а также вызовут дальнейшие обсуждения среди болельщиков на эту тему.

В НХЛ уточнили, что решение о переносе матчей было принято после того, как все основные спортивные американские лиги отложили проведение запланированных на эту неделю встреч.

Напомним, ранее из-за протестов были приостановлены на два дня матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации и на день теннисный турнир в Цинциннати, который проходит в Нью-Йорке.

В США вспыхнула новая волна протестов, вызванных действиями полицейских в городе Кеноше (штат Висконсин), которые несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, после того, как он пытался разнять двух поссорившихся женщин.

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