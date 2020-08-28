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НХЛ відклала матчі Кубка Стенлі на знак протесту проти расизму

Кеноша, П'ятниця 28 серпня 2020 09:44
НХЛ відклала матчі Кубка Стенлі на знак протесту проти расизму
Фото: НХЛ відклала плей-офф (nhl.com)
Автор: Вера Олейник

Зустрічі відновляться 30 серпня

Національна хокейна ліга (НХЛ) перенесла проведення матчів плей-офф Кубка Стенлі, запланованих на 28 і 29 серпня. Рішення про скасування зустрічей ухвалили команди на знак протесту проти расизму і жорстокості поліції.

Про це йдеться в заяві ліги.

"Після довгих обговорень гравці НХЛ вважають, що найкраще було б зробити крок назад і не грати сьогоднішні і завтрашні матчі за розкладом", - йдеться в повідомленні.

НХЛ підтримало рішення гравців і перенесе чотири гри і відповідним чином скоригує решту розкладу другого раунду. Зустрічі відновляться 30 серпня.

У заяві підкреслюється, що два дні без ігор покажуть, що вони єдині в боротьбі з расизмом, а також викличуть подальші обговорення серед уболівальників на цю тему.

В НХЛ уточнили, що рішення про перенесення матчів було прийнято після того, як всі основні спортивні американські ліги відклали проведення запланованих на цей тиждень зустрічей.

Нагадаємо, раніше через протести були припинені на два дні матчі плей-офф Національної баскетбольної асоціації і на день тенісний турнір в Цинциннаті, який проходить в Нью-Йорку.

У США спалахнула нова хвиля протестів, викликаних діями поліцейських в місті Кеноші (штат Вісконсин), які кілька разів вистрілили в спину афроамериканцю Джейкобу Блейку, після того, як він намагався розняти двох посварених жінок.

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