НБА и теннисный турнир в США приостановлены из-за протестов

В стране снова беспорядки из-за стрельбы в афроамериканца
Теннисный турнир в Цинциннати, который проходит в Нью-Йорке, остановлен из-за протестов и беспорядков в США, связанных со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка. Также все три сегодняшних матча плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не состоялись.
Решение об этом приняли организаторы соревнований.
Первыми игру бойкотировали баскетболисты "Милуоки Бакс", отказавшиеся проводить встречу с "Орландо Мэджик". Затем на площадку должны были выйти "Хьюстон" и "Оклахома", но они также приняли решение не проводить игру. "Лейкерс" - "Портленд" поддержали протест. В результате НБА решила отложить эти встречи.
The NBA and the NBPA today announced that in light of the Milwaukee Bucks’ decision to not take the floor today for Game 5 against the Orlando Magic, today’s three games – MIL-ORL, HOU-OKC and LAL-POR have been postponed. Game 5 of each series will be rescheduled.— NBA (@NBA) August 26, 2020
Возможность бойкота обсуждали также другие команды НБА. Поэтому запланированные на четверг, 27 августа, матчи плей-офф, скорее всего, также не состоятся. В программе игрового дня запланированы встречи "Юта Джаз" - "Денвер Наггетс", "Даллас Маверикс" - "Лос-Анджелес Клипперс", "Оклахома-Сити Тандер" - "Хьюстон Рокетс", "Торонто Рэпторс" - "Бостон Селтикс".
Команды НБА поддержала экс-первая ракетка мира Наоми Осака. Японская теннисистка снялась с полуфинала турнира в Нью-Йорке в знак протеста против полицейского насилия в США.
August 27, 2020
Вскоре после этого ATP, WTA и USTA, организующие турнир, решили не проводить матчи, которые должны были состояться 27 августа. Ожидается, что турнир возобновится 28 августа. Пока не известно, проведет ли Осака свой матч против бельгийки Элисе Мертенс.
August 27, 2020
В США вспыхнула новая волна протестов, вызванных действиями полицейских в городе Кеноше, которые несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, после того, как он пытался разнять двух поссорившихся женщин.
Отметим, что текущий сезон НБА доигрывают в Орландо после приостановки в марте из-за пандемии COVID-19.
Также из-за коронавируса было приостановлено проведение всех теннисных турниров до начала августа.
До пандемии организаторы успели провести только один турнир "Большого шлема" - Открытый чемпионат Австралии. "Ролан Гаррос" был перенесен на осень, а Уимблдонский турнир отменен впервые за 75 лет.