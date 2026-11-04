В НГУ переглянуть правила дислокації у великих містах після скандалу на Київщині

Командування Нацгвардії ухвалить додаткові рішення після інциденту в Петропавлівській Борщагівці та перегляне правила розміщення військових у великих містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.

За його словами, під час наради з командирами проаналізували ситуацію, яка сталася 2 листопада на Київщині.

Керівництво НГУ ухвалить рішення за результатами службового розслідування та покарає посадових осіб у разі недбалості.

Окрему увагу приділили прийому мобілізованих, їхнім медичним оглядам, якісній підготовці та допомозі бійцям, які повертаються після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Також буде переглянуто підходи до розміщення пунктів тимчасової дислокації у великих містах.

Командувач наголосив, що командири несуть персональну відповідальність не лише за виконання завдань, а й за життя та безпеку своїх підлеглих.

"Національна гвардія - це велика родина. І я не дозволю, щоб гвардійців ображали чи принижували", - заявив Півненко, закликавши суспільство з повагою ставитися до людей у військовій формі.