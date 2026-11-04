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В НГУ переглянуть правила дислокації у великих містах після скандалу на Київщині

15:45 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
В НГУ переглянуть правила дислокації у великих містах після скандалу на Київщині Фото: командувач Національної гвардії України Олександр Півненко (facebook.com/OleksandrPivnenko)
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Командування Нацгвардії ухвалить додаткові рішення після інциденту в Петропавлівській Борщагівці та перегляне правила розміщення військових у великих містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.

За його словами, під час наради з командирами проаналізували ситуацію, яка сталася 2 листопада на Київщині.

Керівництво НГУ ухвалить рішення за результатами службового розслідування та покарає посадових осіб у разі недбалості.

Окрему увагу приділили прийому мобілізованих, їхнім медичним оглядам, якісній підготовці та допомозі бійцям, які повертаються після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Також буде переглянуто підходи до розміщення пунктів тимчасової дислокації у великих містах.

Командувач наголосив, що командири несуть персональну відповідальність не лише за виконання завдань, а й за життя та безпеку своїх підлеглих.

"Національна гвардія - це велика родина. І я не дозволю, щоб гвардійців ображали чи принижували", - заявив Півненко, закликавши суспільство з повагою ставитися до людей у військовій формі.

Нагадаємо, увечері 2 листопада біля тимчасового пункту дислокації військової частини Національної гвардії у Петропавлівській Борщагівці під Києвом стався масштабний скандал.

Група людей зібралася біля території частини через поширення інформації про те, що в підвальних приміщеннях нібито незаконно утримують та катують військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину.

Ситуація біля об'єкта швидко переросла у штовханину та бійки, які тривали до пізньої ночі.

Згодом Міністерство внутрішніх справ спростувало ці звинувачення.

У відомстві заявили, що заяви про "катівню" та загиблих є фейком і свідомою провокацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації та дискредитацію військовослужбовців Нацгвардії.

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