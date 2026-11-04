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В НГУ пересмотрят правила дислокации в крупных городах после скандала в Киевской области

15:45 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
В НГУ пересмотрят правила дислокации в крупных городах после скандала в Киевской области Фото: командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко (facebook.com/OleksandrPivnenko)
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Командование Нацгвардии примет дополнительные решения после инцидента в Петропавловской Борщаговке и пересмотрит правила размещения военных в больших городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко.

По его словам, во время совещания с командирами проанализировали ситуацию, которая произошла 2 ноября в Киевской области.

Руководство НГУ примет решение по результатам служебного расследования и накажет должностных лиц в случае халатности.

Отдельное внимание было уделено приему мобилизованных, их медицинским осмотрам, качественной подготовке и помощи бойцам, возвращающимся после самовольного ухода из части (СЗЧ).

Также будут пересмотрены подходы к размещению пунктов временной дислокации в крупных городах.

Командующий подчеркнул, что командиры несут персональную ответственность не только за выполнение задач, но и за жизнь и безопасность своих подчиненных.

"Национальная гвардия - это большая семья. И я не позволю, чтобы гвардейцев оскорбляли или унижали", - заявил Пивненко, призвав общество с уважением относиться к людям в военной форме.

Напомним, вечером 2 ноября у временного пункта дислокации воинской части Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке под Киевом произошел масштабный скандал.

Группа людей собралась возле территории части из-за распространения информации о том, что в подвальных помещениях якобы незаконно удерживают и пытают военнослужащих, самовольно покинувших военную часть.

Ситуация возле объекта быстро переросла в толкотню и драки, продолжавшиеся до поздней ночи.

Впоследствии Министерство внутренних дел опровергло эти обвинения.

В ведомстве заявили, что заявления о "пытке" и погибших являются фейком и сознательной провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации и дискредитацию военнослужащих Нацгвардии.

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