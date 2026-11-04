В НГУ пересмотрят правила дислокации в крупных городах после скандала в Киевской области
Командование Нацгвардии примет дополнительные решения после инцидента в Петропавловской Борщаговке и пересмотрит правила размещения военных в больших городах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко.
По его словам, во время совещания с командирами проанализировали ситуацию, которая произошла 2 ноября в Киевской области.
Руководство НГУ примет решение по результатам служебного расследования и накажет должностных лиц в случае халатности.
Отдельное внимание было уделено приему мобилизованных, их медицинским осмотрам, качественной подготовке и помощи бойцам, возвращающимся после самовольного ухода из части (СЗЧ).
Также будут пересмотрены подходы к размещению пунктов временной дислокации в крупных городах.
Командующий подчеркнул, что командиры несут персональную ответственность не только за выполнение задач, но и за жизнь и безопасность своих подчиненных.
"Национальная гвардия - это большая семья. И я не позволю, чтобы гвардейцев оскорбляли или унижали", - заявил Пивненко, призвав общество с уважением относиться к людям в военной форме.
Напомним, вечером 2 ноября у временного пункта дислокации воинской части Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке под Киевом произошел масштабный скандал.
Группа людей собралась возле территории части из-за распространения информации о том, что в подвальных помещениях якобы незаконно удерживают и пытают военнослужащих, самовольно покинувших военную часть.
Ситуация возле объекта быстро переросла в толкотню и драки, продолжавшиеся до поздней ночи.
Впоследствии Министерство внутренних дел опровергло эти обвинения.
В ведомстве заявили, что заявления о "пытке" и погибших являются фейком и сознательной провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации и дискредитацию военнослужащих Нацгвардии.