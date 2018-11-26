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НФ пропонуватиме закріпити дату виборів президента 31 березня

Новини » Політика    26.11.2018 - 16:33
НФ пропонуватиме закріпити дату виборів президента 31 березня
Фото: Леонід Ємець (РБК-Україна/Віталій Носач)

Лише за таких умов "Народний" фронт" проголосує за воєнний стан

Фракція "Народного фронту" пропонує закріпити в указі про введення воєнного стану в Україні дату виборів президента 31 березня 2019 року. Про це заявив народний депотат Леонід Ємець, передає РБК-Україна із посиланням на заяву депутата у Facebook.

При цій умові фракція готова підтримати голосування за введення воєнного стану. Крім того, "Народний Фронт" пропонує не вводити воєнний стан на всій території держави

"Рішення фракції НФ: указ Президента про введення воєнного стану підтримати. Передбачити строк дії стану на 30 днів з подальшою пролонгацією ще на 30 за потреби (потрібне буде рішення парламенту).  Закріпити дату виборів президента 31 березня. Воєнний стан на окремих територіях, а не на всю Україну", - зазначив Ємець.

НФ пропонуватиме закріпити дату виборів президента 31 березня

Нагадаємо, президент Петро Порошенко в понеділок, 26 листопада, вніс до парламенту проект закону про введення воєнного стану в Україні

Додамо, президент України Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель у ході телефонних переговорів обговорили агресію Росії та введення воєнного стану в Україні. 

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