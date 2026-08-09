Незвичайний астероїд приховував таємницю 170 років: телескопи розкрили правду

Об'єкт 44 Nysa був відкритий ще у XIX столітті і тривалий час вважався звичайною точкою світла.

Завдяки використанню надпотужних телескопів із системою адаптивної оптики вченим вдалося детально розглянути його структуру.

Виявилося, що астероїд має три з'єднані між собою частки (лопаті), що робить його першим відомим контактним потрійним тілом такого типу.

Астероїд 44 Nysa розташований у Головному поясі між Марсом і Юпітером і належить до рідкісного класу E-типу.

Раніше спостереження за допомогою космічного телескопа Hubble дозволяли припустити лише його витягнуту або подвійну форму.

Орбітальна симуляція знаходження астероїда щодо Землі (джерело: NASA)

Результати нових спостережень

Нові високоякісні знімки були отримані за допомогою інструментів SPHERE на Дуже великому телескопі (VLT) Європейської південної обсерваторії у Чилі та SHARK-VIS на Великому бінокулярному телескопі (LBT) в Аризоні.

Астероїд 44 Nysa і його місяць (фото: SPHERE)

Основні характеристики відкриття:

Розміри та форма: діаметр астероїда становить близько 75,6 км. Зображення чітко демонструють три виражені частки, з'єднані звуженими перешийками.

Власний супутник: поруч із 44 Nysa астрономи виявили раніше невідомий мінісупутник діаметром близько 1 кілометра, який обертається на відстані не менше 170 км від основного тіла

Оцінка науковців: провідна дослідниця Кейт Мінкер з Обсерваторії Ловелла зазначила, що найбільш ймовірним поясненням є форма "контактного трійника" або "надзвичайно нерегулярного цілісного тіла".

Гіпотези походження

Науковці пропонують декілька сценаріїв виникнення такої унікальної структури.

Ключова гіпотеза передбачає, що в далекому минулому відбулося зіткнення кількох небесних тіл на відносно низькій швидкості. Замість повного руйнування уламки повільно об'єдналися у єдиний об'єкт.

Інша версія пояснює складну форму наслідками дотичного удару більшого астероїда, який частково деформував і видозмінив мантію 44 Nysa.

Для остаточного з'ясування еволюції цього космічного об'єкта астрономи плануватимуть додаткові спостереження та моделювання.