Необычный астероид скрывал тайну 170 лет: телескоп раскрыл правду

Объект 44 Nysa был открыт еще в XIX веке и долгое время считался обычной точкой света.

Благодаря использованию сверхмощных телескопов с системой адаптивной оптики, ученым удалось детально рассмотреть его структуру.

Оказалось, что астероид имеет три соединенных между собой частицы (лопасти), что делает его первым известным контактным тройным телом такого типа.

Астероид 44 Nysa расположен в Главном поясе между Марсом и Юпитером и относится к редкому классу E-типа.

Ранее наблюдение с помощью космического телескопа Hubble позволяли предположить только его вытянутую или двойную форму.

Орбитальная симуляция нахождения астероида по отношению к Земле (источник: NASA)

Результаты новых наблюдений

Новые высококачественные снимки были получены с помощью инструментов SPHERE на Большом телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории в Чили и SHARK-VIS на Большом бинокулярном телескопе (LBT) в Аризоне.

Астероид 44 Nysa и его луна (фото: SPHERE)

Основные характеристики открытия:

Размеры и форма: диаметр астероида составляет около 75,6 км. Изображения отчетливо демонстрируют три выраженные частицы, соединенные суженными перешейками.

Собственный спутник: рядом с 44 Nysa астрономы обнаружили ранее неизвестный миниспутник диаметром около 1 километра, вращающийся на расстоянии не менее 170 км от основного тела.

Оценка ученых: ведущая исследовательница Кейт Минкер из Обсерватории Ловелла отметила, что наиболее вероятным объяснением является форма "контактного тройника" или "чрезвычайно нерегулярного целостного тела".

Гипотезы происхождения

Ученые предлагают несколько сценариев возникновения такой уникальной структуры.

Ключевая гипотеза предполагает, что в далеком прошлом произошло столкновение нескольких небесных тел на относительно низкой скорости. Вместо полного разрушения обломки медленно объединились в единый объект.

Другая версия объясняет сложную форму последствиями касательного удара большего астероида, который частично деформировал и видоизменил мантию 44 Nysa.

Для окончательного уяснения эволюции этого космического объекта астрономы будут планировать дополнительные наблюдения и моделирование.