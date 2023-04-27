Незважаючи на втрати у війні, Росія лишається загрозою безпеці Європи, - Пентагон

Вона зазначила, що Росія не єдина проблема в Європі. Також є Китай, який- продовжує збільшувати свій доступ і вплив, і його діяльність становить ризик для інтересів США, союзників і партнерів.

"Китай використовує прямі іноземні інвестиції, бізнес-підприємства, які підтримує уряд, і позики, щоб отримати доступ до технологій і отримати контроль над життєво важливою європейською інфраструктурою та транспортними шляхами", - додала Валландер.

"Ми визнаємо, що Китай бере уроки з нашої підтримки України, і ми продовжуємо стежити за їхньою співпрацею з Росією", - сказала Валландер.