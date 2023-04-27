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Незважаючи на втрати у війні, Росія лишається загрозою безпеці Європи, - Пентагон

Фото: помічниця голови Пентагону з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер (flickr.com/secdef)
Автор: РБК-Україна

Росіїя зазнала значних втрат у війні проти українців. Проте вона все одно представляє загрозу безпеці Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова помічниці голови Пентагону з питань міжнародної безпеки Селести Валландер під час виступу в конгресі США.

Вона зазначила, що Росія не єдина проблема в Європі. Також є Китай, який- продовжує збільшувати свій доступ і вплив, і його діяльність становить ризик для інтересів США, союзників і партнерів.

"Китай використовує прямі іноземні інвестиції, бізнес-підприємства, які підтримує уряд, і позики, щоб отримати доступ до технологій і отримати контроль над життєво важливою європейською інфраструктурою та транспортними шляхами", - додала Валландер.

"Ми визнаємо, що Китай бере уроки з нашої підтримки України, і ми продовжуємо стежити за їхньою співпрацею з Росією", - сказала Валландер.

Нагадаємо, що головнокомандувач збройних сил США в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що ЗСУ перебувають у хорошій позиції для контрнаступу.

Також раніше ми писали про те, чи можна відновити кордони України 1991 року шляхом дипломатії.

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