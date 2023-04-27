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Несмотря на потери в войне, Россия остается угрозой безопасности Европы, - Пентагон

Фото: помощница главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Валландер (flickr.com/secdef)
Автор: РБК-Украина

Россия понесла значительные потери в войне против украинцев. Однако она все равно представляет угрозу безопасности Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова помощницы главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селесты Валландер во время выступления в конгрессе США.

Она отметила, что Россия не единственная проблема в Европе. Также есть Китай, который продолжает увеличивать свой доступ и влияние, и его деятельность представляет риск для интересов США, союзников и партнеров.

"Китай использует прямые иностранные инвестиции, бизнес-предприятия, поддерживаемые правительством, и займы, чтобы получить доступ к технологиям и получить контроль над жизненно важной европейской инфраструктурой и транспортными путями", - добавила Валландер.

"Мы признаем, что Китай извлекает уроки из нашей поддержки Украины, и мы продолжаем следить за их сотрудничеством с Россией", - сказала Валландер.

Напомним, что главнокомандующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что ВСУ находятся в хорошей позиции для контрнаступления.

Также ранее мы писали о том, можно ли восстановить границы Украины в 1991 году путем дипломатии.

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