UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Незважаючи на війну, Росія продовжує співпрацю з Францією над проектом ядерного синтезу

Фото: відправка котушки для реактора ITER (АТ "Об'єднана суднобудівельна корпорація")
Автор: Антон Малиновський

У вівторок, 1 листопада, Росія відправила у Францію судно, на борту якого знаходиться один із шести гігантських магнітів, необхідних для програми ядерного синтезу ITER. Це один із останніх міжнародних проєктів, в якому Росія бере участь, незважаючи на напад на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Euractiv.

Корабель з "котушкою полоідального поля" вийшов з порту Санкт-Петербурга і направився у французький Марсель, де магніт стане верхньою частиною найбільшого у світі токамака. Токамак - це пристрій для здійснення реакції термоядерного синтезу в високотемпературній плазмі.

Видання повідомляє, що корабель мав вийти ще в травні, але через заборону російським кораблям заходити в європейські порти, відправка затрималась.

В "Росатомі", в свою чергу, повідомляють, що "нинішня ситуація практично не вплинула на реалізацію цього проєкту", а в ITER заявляють, що без російської котушки токамак не буде працювати.

Нагадаємо, що ще в кінці серпня президент України Володимир Зеленський наголосив, що ЄС необхідно ввести санкції проти "Росатома" у відповідь на ядерний шантаж Росії.

А за думкою секретаря РНБО Олексія Данілова, головним лобістом і ідеологом російських ударів по енергетичній інфраструктурі являється заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, який раніше працював у "Росатомі".

Читайте РБК-Україна в Google News
РосатомВійна в Україні