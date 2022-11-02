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Несмотря на войну, Россия продолжает сотрудничество с Францией над проектом ядерного синтеза

Фото: отправка катушки для реактора ITER (АО "Объединенная судостроительная корпорация")
Автор: Антон Малиновский

Во вторник, 1 ноября, Россия отправила во Францию судно, на борту которого находится один из шести гигантских магнитов, необходимых для программы ядерного синтеза ITER. Это один из последних международных проектов, в котором Россия участвует, несмотря на нападение на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Euractiv.

Корабль с "катушкой полоидального поля" вышел из порта Санкт-Петербурга и направился во французский Марсель, где магнит станет верхней частью крупнейшего в мире токамака. Токамак - это устройство для реакции термоядерного синтеза в высокотемпературной плазме.

Издание сообщает, что корабль должен был выйти еще в мае, но из-за запрета российским кораблям заходить в европейские порты, отправка задержалась.

В Росатоме, в свою очередь, сообщают, что "нынешняя ситуация практически не повлияла на реализацию этого проекта", а в ITER заявляют, что без российской катушки токамак не будет работать.

Напомним, что еще в конце августа президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ЕС необходимо ввести санкции против "Росатома" в ответ на ядерный шантаж России.

А по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, главным лоббистом и идеологом российских ударов по энергетической инфраструктуре является заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, ранее работавший в "Росатоме".

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