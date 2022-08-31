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В ответ на ядерный шантаж. Зеленский призвал ввести новый пакет санкций против РФ

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Киев, Среда 31 августа 2022 19:16
В ответ на ядерный шантаж. Зеленский призвал ввести новый пакет санкций против РФ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Евросоюзу необходимо ввести новый пакет санкций против России в ответ на угрозу безопасности Запорожской АЭС, которую создают оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе открытия конференции "Форум 2000" в Праге.

Зеленский отметил, что сейчас Россия своим террором на ЗАЭС угрожает Украине и Европе ядерной катастрофой.

"Россия является государством-террористом, и его возможности продолжать агрессию должны быть полностью уничтожены. Поэтому нужен новый пакет санкций в ответ на ее ядерный шантаж, в частности, против компании "Росатом", - заявил президент.

По его словам, любая страна-агрессор во всем мире должна понимать, какие санкции введут против нее и какую цену придется заплатить за развязывание войны.

При этом Зеленский напомнил о необходимости полной блокировки банковской системы РФ, поскольку ее финансовые учреждения все еще функционируют в мировой банковской системе.

Также он заявил о важности введения полного энергетического эмбарго против страны-агрессора, чтобы у России больше не было возможности получать средства от экспорта газа и нефти.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Европейский союз должен усилить борьбу с российской пропагандой. Для этого необходимо запретить трансляцию всех государственных телеканалов РФ.

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