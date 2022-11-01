Данілов назвав головного ідеолога знищення української інфраструктури

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Twitter секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова.

За його словами, Кірієнко працював в "Росатомі" і тому добре знається на сфері енергетики. Зазначимо, що той в 2005-2016 роках обіймав посаду генерального директора компанії.

"Україна поіменно знає, хто і за що в Росії має відповісти. Ми вистоїмо, хоч би як було важко, а ось вирок собі в цивілізованому світі Кирієнко вже підписав", - заявив Данілов.