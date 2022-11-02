Незважаючи на війну, Росія продовжує співпрацю з Францією над проектом ядерного синтезу

У вівторок, 1 листопада, Росія відправила у Францію судно, на борту якого знаходиться один із шести гігантських магнітів, необхідних для програми ядерного синтезу ITER. Це один із останніх міжнародних проєктів, в якому Росія бере участь, незважаючи на напад на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію Euractiv .

Корабель з "котушкою полоідального поля" вийшов з порту Санкт-Петербурга і направився у французький Марсель, де магніт стане верхньою частиною найбільшого у світі токамака. Токамак - це пристрій для здійснення реакції термоядерного синтезу в високотемпературній плазмі.

Видання повідомляє, що корабель мав вийти ще в травні, але через заборону російським кораблям заходити в європейські порти, відправка затрималась.

В "Росатомі", в свою чергу, повідомляють, що "нинішня ситуація практично не вплинула на реалізацію цього проєкту", а в ITER заявляють, що без російської котушки токамак не буде працювати.