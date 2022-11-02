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Незважаючи на війну, Росія продовжує співпрацю з Францією над проектом ядерного синтезу

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Росія, Середа 02 листопада 2022 16:06
Незважаючи на війну, Росія продовжує співпрацю з Францією над проектом ядерного синтезу Фото: відправка котушки для реактора ITER (АТ "Об'єднана суднобудівельна корпорація")
Автор: Антон Малиновський

У вівторок, 1 листопада, Росія відправила у Францію судно, на борту якого знаходиться один із шести гігантських магнітів, необхідних для програми ядерного синтезу ITER. Це один із останніх міжнародних проєктів, в якому Росія бере участь, незважаючи на напад на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Euractiv.

Корабель з "котушкою полоідального поля" вийшов з порту Санкт-Петербурга і направився у французький Марсель, де магніт стане верхньою частиною найбільшого у світі токамака. Токамак - це пристрій для здійснення реакції термоядерного синтезу в високотемпературній плазмі.

Видання повідомляє, що корабель мав вийти ще в травні, але через заборону російським кораблям заходити в європейські порти, відправка затрималась.

В "Росатомі", в свою чергу, повідомляють, що "нинішня ситуація практично не вплинула на реалізацію цього проєкту", а в ITER заявляють, що без російської котушки токамак не буде працювати.

Нагадаємо, що ще в кінці серпня президент України Володимир Зеленський наголосив, що ЄС необхідно ввести санкції проти "Росатома" у відповідь на ядерний шантаж Росії.

А за думкою секретаря РНБО Олексія Данілова, головним лобістом і ідеологом російських ударів по енергетичній інфраструктурі являється заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, який раніше працював у "Росатомі".

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