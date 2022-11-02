Несмотря на войну, Россия продолжает сотрудничество с Францией над проектом ядерного синтеза

Во вторник, 1 ноября, Россия отправила во Францию судно, на борту которого находится один из шести гигантских магнитов, необходимых для программы ядерного синтеза ITER. Это один из последних международных проектов, в котором Россия участвует, несмотря на нападение на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию Euractiv .

Корабль с "катушкой полоидального поля" вышел из порта Санкт-Петербурга и направился во французский Марсель, где магнит станет верхней частью крупнейшего в мире токамака. Токамак - это устройство для реакции термоядерного синтеза в высокотемпературной плазме.

Издание сообщает, что корабль должен был выйти еще в мае, но из-за запрета российским кораблям заходить в европейские порты, отправка задержалась.

В Росатоме, в свою очередь, сообщают, что "нынешняя ситуация практически не повлияла на реализацию этого проекта", а в ITER заявляют, что без российской катушки токамак не будет работать.