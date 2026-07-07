"Незручності заради великої мети": Буданов пояснив мету операцій України в Криму

Крим сьогодні у новинах майже кожного дня - після успішних далекобійних санкцій на півострові почав зникати бензин, а разом з ним - і багато колаборантів. Вони спішать покинути півострів.

На запитання, яка мета дипстрайків України у Криму, а також що можна донести кримчанам, які чекають і вірять, що Україна повернеться, Буданов відповів так:

"Я хотів би сказати, користуючись можливістю, таким людям, які насправді розуміють, що Крим - це Україна і це єдине ціле, і ніколи розірвати цей зв'язок нікому не вдасться - що їм треба з розумінням ставитись до того, що відбувається".

Так, крім успішних ударів по ворогу, є соціальні проблеми, наприклад, нестача бензину, і це може впливати на населення.

"Перебої зі світлом величезні, часто - з водопостачанням, це похідне від перебоїв з електроенергією здебільшого. Але всі ці незручності - заради великої мети, а велика мета - це повернення додому", - сказав Буданов.

Зараз Україна має обрізати всю південну логістику, тому що через Крим ворог забезпечує угруповання "Днєпр".