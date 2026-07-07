"Незручності заради великої мети": Буданов пояснив мету операцій України в Криму

Україна б'є по цілях в Криму заради великої мети.
Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів керівник Офісу президента України Кирило Буданов.
Крим сьогодні у новинах майже кожного дня - після успішних далекобійних санкцій на півострові почав зникати бензин, а разом з ним - і багато колаборантів. Вони спішать покинути півострів.
На запитання, яка мета дипстрайків України у Криму, а також що можна донести кримчанам, які чекають і вірять, що Україна повернеться, Буданов відповів так:
"Я хотів би сказати, користуючись можливістю, таким людям, які насправді розуміють, що Крим - це Україна і це єдине ціле, і ніколи розірвати цей зв'язок нікому не вдасться - що їм треба з розумінням ставитись до того, що відбувається".
Так, крім успішних ударів по ворогу, є соціальні проблеми, наприклад, нестача бензину, і це може впливати на населення.
"Перебої зі світлом величезні, часто - з водопостачанням, це похідне від перебоїв з електроенергією здебільшого. Але всі ці незручності - заради великої мети, а велика мета - це повернення додому", - сказав Буданов.
Зараз Україна має обрізати всю південну логістику, тому що через Крим ворог забезпечує угруповання "Днєпр".
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що на окупованому півострові почалися масштабні відключення водопостачання. Все через знеструмлення енергомережі. Одразу в 9 великих населених пунктах півострова спостерігаються великі проблеми зі світлом та водою.
Учора ССО уразили чергову нафтобазу в Криму та нафтовий танкер. Він є частиною паливної логістики ворога. Унаслідок далекобійних санкцій України виникли масштабні пожежі.