UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

"Незручності заради великої мети": Буданов пояснив мету операцій України в Криму

10:30 07.07.2026 Вт
2 хв
Керівник ОП звернувся до кримчан, які вірять в повернення України
aimg Олена Чупровська aimg Мілан Лєліч
Фото: керівник ОП Кирило Буданов (РБК-Україна)

Україна б'є по цілях в Криму заради великої мети.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Крим сьогодні у новинах майже кожного дня - після успішних далекобійних санкцій на півострові почав зникати бензин, а разом з ним - і багато колаборантів. Вони спішать покинути півострів.

На запитання, яка мета дипстрайків України у Криму, а також що можна донести кримчанам, які чекають і вірять, що Україна повернеться, Буданов відповів так:

"Я хотів би сказати, користуючись можливістю, таким людям, які насправді розуміють, що Крим - це Україна і це єдине ціле, і ніколи розірвати цей зв'язок нікому не вдасться - що їм треба з розумінням ставитись до того, що відбувається".

Так, крім успішних ударів по ворогу, є соціальні проблеми, наприклад, нестача бензину, і це може впливати на населення.

"Перебої зі світлом величезні, часто - з водопостачанням, це похідне від перебоїв з електроенергією здебільшого. Але всі ці незручності - заради великої мети, а велика мета - це повернення додому", - сказав Буданов.

Зараз Україна має обрізати всю південну логістику, тому що через Крим ворог забезпечує угруповання "Днєпр".

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що на окупованому півострові почалися масштабні відключення водопостачання. Все через знеструмлення енергомережі. Одразу в 9 великих населених пунктах півострова спостерігаються великі проблеми зі світлом та водою.

Учора ССО уразили чергову нафтобазу в Криму та нафтовий танкер. Він є частиною паливної логістики ворога. Унаслідок далекобійних санкцій України виникли масштабні пожежі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаКримОфіс президентаКирило Буданов