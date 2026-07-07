"Неудобства ради великой цели": Буданов объяснил цель операций Украины в Крыму

Крым сегодня в новостях почти каждый день - после успешных дальнобойных санкций на полуострове начал исчезать бензин, а вместе с ним - и многие коллаборанты. Они спешат покинуть полуостров.

На вопрос, какова цель дипстрайков Украины в Крыму, а также что донести крымчанам, которые ждут и верят, что Украина вернется, Буданов ответил так:

"Я хотел бы сказать, пользуясь возможностью, таким людям, которые действительно понимают, что Крым - это Украина и это единое целое, и никогда разорвать эту связь никому не удастся - что им надо с пониманием относиться к происходящему".

Да, кроме успешных ударов по врагу, есть социальные проблемы, например, нехватка бензина, и это может влиять на население.

"Перебы со светом огромны, часто - с водоснабжением, это производное от перебоев с электроэнергией в большинстве своем. Но все эти неудобства - ради большой цели, а большая цель - это возвращение домой ", - сказал Буданов.

Сейчас Украина должна обрезать всю южную логистику, потому что через Крым враг обеспечивает группировку "Днепр".