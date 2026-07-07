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"Неудобства ради великой цели": Буданов объяснил цель операций Украины в Крыму

10:30 07.07.2026 Вт
2 мин
Руководитель ОП обратился к крымчанам, которые верят в возвращение Украины
aimg Елена Чупровская aimg Милан Лелич
Фото: руководитель ОП Кирилл Буданов (РБК-Украина)

Украина бьет по целям в Крыму ради великой цели.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Крым сегодня в новостях почти каждый день - после успешных дальнобойных санкций на полуострове начал исчезать бензин, а вместе с ним - и многие коллаборанты. Они спешат покинуть полуостров.

На вопрос, какова цель дипстрайков Украины в Крыму, а также что донести крымчанам, которые ждут и верят, что Украина вернется, Буданов ответил так:

"Я хотел бы сказать, пользуясь возможностью, таким людям, которые действительно понимают, что Крым - это Украина и это единое целое, и никогда разорвать эту связь никому не удастся - что им надо с пониманием относиться к происходящему".

Да, кроме успешных ударов по врагу, есть социальные проблемы, например, нехватка бензина, и это может влиять на население.

"Перебы со светом огромны, часто - с водоснабжением, это производное от перебоев с электроэнергией в большинстве своем. Но все эти неудобства - ради большой цели, а большая цель - это возвращение домой ", - сказал Буданов.

Сейчас Украина должна обрезать всю южную логистику, потому что через Крым враг обеспечивает группировку "Днепр".

Напомним, РБК-Украина писало, что на оккупированном полуострове начались масштабные отключения водоснабжения . Все из-за обесточивания сети. Сразу в 9 крупных населенных пунктах полуострова наблюдаются большие проблемы со светом и водой.

Вчера ССО поразили очередную нефтебазу в Крыму и нефтяной танкер. Он является частью топливной логистики противника. В результате дальнобойных санкций Украины возникли масштабные пожары.

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УкраинаКрымОфис президентаКирилл Буданов