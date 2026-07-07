"Неудобства ради великой цели": Буданов объяснил цель операций Украины в Крыму

Украина бьет по целям в Крыму ради великой цели.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.
Крым сегодня в новостях почти каждый день - после успешных дальнобойных санкций на полуострове начал исчезать бензин, а вместе с ним - и многие коллаборанты. Они спешат покинуть полуостров.
На вопрос, какова цель дипстрайков Украины в Крыму, а также что донести крымчанам, которые ждут и верят, что Украина вернется, Буданов ответил так:
"Я хотел бы сказать, пользуясь возможностью, таким людям, которые действительно понимают, что Крым - это Украина и это единое целое, и никогда разорвать эту связь никому не удастся - что им надо с пониманием относиться к происходящему".
Да, кроме успешных ударов по врагу, есть социальные проблемы, например, нехватка бензина, и это может влиять на население.
"Перебы со светом огромны, часто - с водоснабжением, это производное от перебоев с электроэнергией в большинстве своем. Но все эти неудобства - ради большой цели, а большая цель - это возвращение домой ", - сказал Буданов.
Сейчас Украина должна обрезать всю южную логистику, потому что через Крым враг обеспечивает группировку "Днепр".
Напомним, РБК-Украина писало, что на оккупированном полуострове начались масштабные отключения водоснабжения . Все из-за обесточивания сети. Сразу в 9 крупных населенных пунктах полуострова наблюдаются большие проблемы со светом и водой.
Вчера ССО поразили очередную нефтебазу в Крыму и нефтяной танкер. Он является частью топливной логистики противника. В результате дальнобойных санкций Украины возникли масштабные пожары.